Под Славском сгорела часть производства со складом площадью 3 тыс. кв. метров

В Славском городском округе накануне поздно вечером произошел серьезный пожар. Горело здание с производственными и складскими помещениями ООО «Балтийские семена», сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.
Сообщение о возгорании поступило в 23:51. Пожар произошел на улице Луговой в пос. Ржевское, горело одноэтажное здание из железобетонных блоков размерами 120×25 м.
В результате сгорела сортировочная линия, 2 электрических станка, огнём частично повреждён деревянный конёк крыши. Общая площадь пожара составила 120 кв. метров. Огонь тушили 2 пожарных расчета в составе 8 человек.
ООО «Балтийские семена» занимается выращиванием элитного семенного картофеля.
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