В России возбуждено первое уголовное дело по факту побега из-под карантина

Мужчина, сбежавший из-под карантина в Санкт-Петербурге после поездки за рубеж, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает в субботу, 28 марта, «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального главка МВД.



32-летний петербуржец сбежал из пансионата «Заря» в поселке Репино в Курортном районе города 27 марта около девяти часов вечера. Туда мужчину привезли принудительно. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК РФ). Полиция ищет беглеца, после задержания будет установлен круг контактов мужчины. Будет решаться вопрос и об их принудительной изоляции.

Пансионат «Заря» в поселке Репино оборудован специально для изоляции граждан с подозрением на COVID-19.