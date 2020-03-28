Под Люблино мотоциклист «вылетел» на встречную полосу и врезался в автомобиль (видео)

Днем в субботу произошло серьезное ДТП в Светловском городском округе с участием мотоциклиста. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем Instagram.
ДТП случилось в 15:45 на четвертом километре автодороги «Люблино - Черепаново». В направлении посёлка Люблино следовал мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего водителя, который на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Мерседес». В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.
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Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал мотоциклист 28 марта 2020 года в 15 часов 45 минут на четвертом километре автодороги «Люблино -Черепаново», в направлении посёлка Люблино следовал мотоцикл «Ямаха» под управлением 40-летнего водителя, который на правостороннем закруглении дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии. Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения позволит Вам избежать дорожно-транспортных происшествий. Не превышайте скорость! #гибдд39#соблюдайпдд #мототранспорт
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