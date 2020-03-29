В центре Калининграда ночью ограбили магазин электроники (видео)

В ночь с 28 на 29 марта в центре Калининграда неизвестный злоумышленник ограбил магазин электроники KDmarket. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что преступление было совершено около 3:30 по местному времени. Грабитель взломал дверь и ушёл, а через некоторое время вернулся и в течение 30 секунд похитил 12 телефонов марки Apple на общую сумму около 800 тыс. рублей. На камеры видеонаблюдения парковки, которая находится напротив здания, попал автомобиль возможного сообщника грабителя.

Как уточняют в пресс-службе KDmarket, полиция своевременно прибыла на место преступления, но по горячим следам преступника задержать не удалось. «В экономически тяжелое время карантина и изоляции сотрудники и руководство магазина надеется на помощь полиции в скорейшем раскрытии этого преступления», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба регионального УМВД обещала прокомментировать данную информацию позже.