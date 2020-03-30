За сутки в Москве умерли двое больных с коронавирусом

За сутки в Москве умерли двое больных с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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За прошедшие сутки в больнице № 40 в Коммунарке умерли два пациента, у которых до этого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 30 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение главврача учреждения Дениса Проценко в «Фейсбуке».

Он отметил, что одному из умерших было 80 лет. У больного была сердечная недостаточность и пневмония. Сообщается, что пациент провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Второму погибшему было 69 лет. Он поступил с пневмонией и сахарным диабетом. Больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Всего на лечении в Коммунарке состоят 348 человек. Из них у 78 COVID-19 подтвердили, а еще у 115 пациентов коронавирус пока подозревают. С пневмонией в учреждении находятся 175 человек.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 19 человек, пятеро из них подключены к аппаратам вентиляции легких, у четверых диагностирован COVID-19.


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