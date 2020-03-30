За последнюю неделю в Польше зафиксировано 184 новых случая АЧС

За последние семь дней Главная ветеринарная инспекция Польши зафиксировала 184 новых случая африканской чумы свиней (АЧС), рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального Россельхознадзора.



«Из более чем 180 случаев заболевания подавляющее большинство (более 100) произошло в Варминско-Мазурском воеводстве. Два основных кластера этой болезни — это западная и центральная части воеводства (Эльблонгский повят, а также Мронговский и Пишский повяты)», — отметили в ведомстве и добавили, что заболевание встречается практически во всей северной и центральной частях региона.

Кроме того, первые случаи заражения АЧС в 2020 году были отмечены в Нижнесилезском воеводстве, а также в Любушской земле.

В Россельхознадзоре добавили, что с начала года в Польше подтвердили 1 401 случай АЧС у дикого кабана, хотя в тот же период прошлого года в стране было менее 700 заражений. Всего с февраля 2014 года по март 2020 года в соседней республике было зафиксировано 6066 очагов АЧС.