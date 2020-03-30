В Полесске задержали мужчину, устроившего в гостях драку с топором в руках

В Полесске задержали мужчину, устроившего в гостях драку с топором в руках
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Полесске полиция задержала 31-летнего жителя города, который в гостях ранил топором одного из собравшихся. Об этом в понедельник, 30 марта, пишет пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в квартире их общей знакомой, которая пригласила мужчин к себе в гости. Во время встречи между горожанами возник конфликт — подозреваемый схватил топор и ударил им по голове оппонента, а затем скрылся с места происшествия. Женщине пришлось срочно вызвать скорую помощь и полицию, позже медики диагностировали у пострадавшего ранение головы.

Спустя несколько часов жителя области вычислили и задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Расследование уголовного дела продолжается.


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