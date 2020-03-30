За информацию о поджигателе кафе в Янтарном обещают вознаграждение (видео)

За информацию об исполнителе или заказчике поджога кафе «Дача» в Янтарном полагается вознаграждение. Об этом в своем Facebook в понедельник, 30 марта, сообщил глава муниципалитета Алексей Заливатский.

«Любому, кто может сообщить достоверную информацию о поджигателе либо заказчике этого преступления, гарантировано вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. С соответствующими сведениями Вы можете обратиться в полицию, либо ко мне напрямую», — пишет в своем сообщении глава муниципалитета.

Напомним, в ночь на 25 марта в Янтарном неизвестный поджег кафе «Дача».

Видео Алексея Заливатского