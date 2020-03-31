Жителю Полесского района грозит «уголовка» за вывоз быков с чужой фермы

В Гурьевске задержали 35-летнего жителя Полесского района, который вывез быков с чужого фермерского хозяйства. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД.



По информации ведомства, в полицию обратился хозяин животноводческой организации, который сообщил, что с территории кто-то похитил двух пасшихся на угодье быков. Стоимость пропавших животных владелец оценил в сумму 160 тысяч рублей.

Позже правоохранителям удалось вычислить похитителя. Житель области признался, что за рогатым скотом он приехал ночью на фургоне, который заранее попросил у приятеля. Похищенных животных он успел продать знакомому сельчанину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас проводится расследование, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.