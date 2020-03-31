Калининградка устроила в квартире притон и принимала наркоманов со всей области (видео)

Калининградка устроила в квартире притон и принимала наркоманов со всей области (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде задержали 37-летнюю жительницу города, организовавшую в своей квартире наркопритон. Об этом во вторник, 31 марта, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД.

В ходе расследования правоохранители узнали, что хозяйка квартиры приспособила свою кухню для изготовления «дезоморфина» и «винта», которые являются запрещенными в России веществами. Кроме того, «предпринимательница» позволяла наркоманам употреблять их прямо в своей квартире. Сообщается, что к женщине систематически приходили зависимые жители как областного центра, так и других районов области.

«Было установлено, что квартиру молодой женщины систематически посещали сомнительные компании. Для изготовления наркотических смесей и их дальнейшего совместного употребления калининградка предоставляла помещение своей кухни. Там и были обнаружены медицинские шприцы, химические вещества и иные приспособления для опасного зелья. Поэтому в отношении женщины 37 лет возбуждено уголовное дело именно за организацию наркопритона», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

После штурма квартиры спецназовцы застали внутри саму хозяйку и трех ее гостей, находящихся в наркотическом опьянении. Все приспособления, необходимые для изготовления наркотиков, после обыска жилища у горожанки изъяли. На присутствовавших в наркопритоне мужчин составили административные протоколы.

Однако в отношении владелицы квартиры завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальная санкция по данной статье — 4 года лишения свободы.

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