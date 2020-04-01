В Балтийске снова сгорели новые мусорные контейнеры (фото)

В Балтийске сгорело еще несколько новых контейнеров для твердых коммунальных отходов. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается на странице местной администрации «ВКонтакте».

Инцидент произошел на ул.Черноморской.​ Сгорели три евроконтейнера, также повреждена отремонтированная контейнерная​ площадка​.

Власти напоминают, что раскаленные и горящие отходы запрещено выбрасывать в контейнер во избежание возгорания.

В феврале в Балтийске на ул. Зеленой уже сгорели четыре новых контейнера.