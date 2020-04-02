Во второй день калининградской всеобщей самоизоляции задержаны 6 пьяных водителей

За вторые сутки всеобщей самоизоляции в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 6 нетрезвых водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 апреля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
ДТП с погибшими или пострадавшими не зафиксировано. Всего инспекторы выявили 2301 нарушение ПДД. В том числе за нарушение правил оштрафовали 10 пешеходов, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлекли 6 водителей, еще одного — за нарушение правил перевозки детей.
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