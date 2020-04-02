В Калининграде три пенсионерки «попались на удочку» телефонных мошенников (видео)

Неблагоприятной эпидемиологической обстановкой активно пользуются телефонные мошенники. Об этом предупреждает пресс-служба регионального УМВД,

По данным полиции, аферисты используют различные приемы, например, сообщают о несуществующей болезни и необходимости приобрести дорогое «чудо-лекарство», о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии.

Так, случай подобного обмана зарегистрирован в Центральном районе Калининграда. 74-летняя пенсионерка перевела позвонившему ей мошеннику 180 тысяч рублей якобы на покупку лекарств. Товаров женщина так и не дождалась и обратилась в полицию.

Другой случай произошел с 78-летней жительницей Ленинградского района Калининграда. Ей позвонил неизвестный и сказал, что она выиграла в лотерею, и для получения крупного выигрыша надо заплатить госпошлину. Потерпевшая отправила злоумышленнику перевод на 140 тысяч.

Также полиция предупреждает, что не стоит доверять интернет-торговцам, предлагающим товары по значительно сниженной цене, чем у конкурентов. 43-летняя калининградка поверила мужчине, давшему объявление о продаже мобильного телефона за 7 тысяч рублей, и, оплатив товар, покупки так и не дождалась. Продавец удалил аккаунт и перестал отвечать на звонки.

Однако чаще всего телефонные аферисты представляются сотрудниками банков и выведывают у доверчивых горожан данные их банковских карт, чтобы затем снять с них все сбережения. Так, 66-летняя калининградка поддалась на уговоры мошенника и продиктовала ему данные своей банковской карты, номер, срок действия и трехзначный код на оборотной стороне. Заполучив конфиденциальную информацию, злоумышленник снял со счета 10 тысяч.

По всем указанным случаям возбуждены уголовные дела, полиция разыскивает злоумышленников. Чтобы не стать жертвами обмана оперативники рекомендуют соблюдать бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.