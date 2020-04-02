В болотистой местности под Взморьем нашли тело пропавшего в середине марта мужчины

Тело пропавшего 13 марта во Взморье 57-летнего Станислава Н. нашли в четверг, 2 апреля, служебные собаки полиции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в ПСО «Запад».

«Сегодня, совместно с сотрудниками полиции и кинологами, был поиск пропавшего мужчины. Тело было обнаружено служебной собакой кинологической службы УМВД в лесисто-болотистой местности», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Мужчина страдал провалами в памяти, за месяц до исчезновения он перенес инсульт, имел крайне слабое зрение и не мог говорить. 13 марта он ушел из дома по ул. Заливной, 1 в пос.Взморье.