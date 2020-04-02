На пункте пропуска в Советске дальнобойщик умер за рулём фуры

На пункте пропуска в Советске за рулём фуры скончался дальнобойщик. Инцидент произошёл на парковке погранзоны днём во вторник, 31 марта.
Как сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая, по предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.
«Установлено, что из машины он никуда не выходил. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено», — отметила Поставничая.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти водителя назначена судебно-медицинская экспертиза.
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