В УМВД уточнили подробности убийства жителя области из-за рыбалки (видео)

В полиции рассказали подробности жестокого убийства в Гурьевском районе. Ранее судимый мужчина до смерти забил нового знакомого, который отказался взять его на рыбалку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть ОМВД России по Гурьевскому району поступило сообщение от жителя поселка Ушаково о том, что его 55-летний сосед скончался. Мужчина пришел проведать знакомого и обнаружил его без признаков жизни, лежащим в своей квартире.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что смерть гражданина носит насильственный характер. К установлению всех обстоятельств произошедшего подключились также сотрудники «убойного» отдела управления уголовного розыска регионального УМВД.

«Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого. Была проведена большая работа по установлению круга лиц, с которыми погибший мог общаться незадолго до своей смерти. Мы проверили всех его знакомых, однако никто из них оказался не причастен к преступлению. Опросив продавцов одного из магазинов, сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день трагедии, мужчина заходил в торговую точку вместе с незнакомцем, которого ранее в поселке не видели. Для того чтобы установить его личность был составлен фоторобот, который мы показали друзьям погибшего. Один из них узнал по изображению человека и вспомнил его прозвище. Далее установить настоящую личность подозреваемого было уже делом техники. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель области», — рассказал подробности операции начальник ОМВД России по Гурьевскому району майор полиции Владимир Визнович.

Полицейские выяснили, что 38-летний подозреваемый проживает в Ладушкине. При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии злоумышленник был задержан в своей квартире. По одной из версий он познакомился с потерпевшим за несколько дней до происшествия. В день трагедии мужчины обсуждали будущую рыбалку. В ходе разговора вспыхнул конфликт в ходе которого гость избил хозяина квартиры подручными предметами, среди которых оказались ковш и табуретка. Задержанный был передан в Следственный комитет, который возбудил в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас он изолирован от общества на время следствия.