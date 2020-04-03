В Озерском районе задержали серийного похитителя гречки

В Озерском районе задержали серийного похитителя гречки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следователями Отдела полиции по Озёрскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего рабочего агрокомплекса, который подозревается в регулярных кражах гречки со склада в посёлке Львовское. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в период с февраля по март этого года после окончания рабочего дня молодой человек систематически похищал мешки с крупой, которые загружал в багажник собственного автомобиля и увозил для дальнейшей реализации. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 25 мешков с гречкой общей массой 1250 кг. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продавал крупу односельчанам.

В настоящий момент в отношении сотрудника агрокомплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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