В Калининграде гость ударил хозяина ножом в шею

Следователями ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя областного центра, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

2 марта в городскую больницу с улицы Мариупольской был доставлен мужчина с колото-резаным ранением шеи. Установлено, что ранение 34-летний потерпевший получил в ходе распития спиртных напитков в своей квартире. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс хозяину удар ножом в шею.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого, в настоящее время он помещён в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.