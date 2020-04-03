В Калининграде гость ударил хозяина ножом в шею

В Калининграде гость ударил хозяина ножом в шею
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следователями ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя областного центра, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

2 марта в городскую больницу с улицы Мариупольской был доставлен мужчина с колото-резаным ранением шеи. Установлено, что ранение 34-летний потерпевший получил в ходе распития спиртных напитков в своей квартире. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс хозяину удар ножом в шею.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого, в настоящее время он помещён в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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