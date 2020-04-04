В Подмосковье частично обрушилась пятиэтажка после взрыва газа (видео)

В Подмосковье в Орехово-Зуеве после взрыва газа обрушилось несколько этажей в пятиэтажке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.



«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы», — сообщили в МЧС.

На месте работают спасатели, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. По данным «Интерфакса», четыре человека пострадали, один погиб.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, рассматриваются различные версии произошедшего, среди них основная — неисправность газового оборудования либо неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.Как уточняет РИА «Новости», СК начал проверку после взрыва.

Видео и фото с места происшествия опубликованы в сообществе «Твоё Орехово-Зуево» «ВКонтакте».