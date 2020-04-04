В Орехово-Зуеве под завалами нашли тело ещё одного погибшего при взрыве

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве в Подмосковье выросло до двух, сообщает «Интерфакс». На данный момент известно о 8 пострадавших, из которых двое погибли.



Следствие квалифицировало взрыв газа по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ УК РФ). Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила «Интерфаксу», что в настоящее время опрашиваются жильцы, устанавливается количество пострадавших и погибших.

После разбора завалов будет проведен осмотр места происшествия следователями с участием специалистов газовой службы, а также назначены соответствующие экспертизы. «Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом», — сказала Врадий.