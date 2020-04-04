В Орехово-Зуеве под завалами нашли тело ещё одного погибшего при взрыве

Все новости по теме: Безопасность

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве в Подмосковье выросло до двух, сообщает «Интерфакс». На данный момент известно о 8 пострадавших, из которых двое погибли.

Следствие квалифицировало взрыв газа по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ УК РФ). Представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий заявила «Интерфаксу», что в настоящее время опрашиваются жильцы, устанавливается количество пострадавших и погибших.

После разбора завалов будет проведен осмотр места происшествия следователями с участием специалистов газовой службы, а также назначены соответствующие экспертизы. «Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом», — сказала Врадий.

В субботу днём в Орехово-Зуеве после взрыва газа обрушилось несколько этажей в пятиэтажке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter