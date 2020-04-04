Очевидцы: на берегу водоема в районе ул. Суворова нашли расчлененное тело

В Калининграде в Московском районе полицейские опрашивают местных жителей, в связи с тем, что неподалеку от их домов было найдено расчлененное тело человека. Об этом в субботу, 4 апреля, «Новому Калининграду» сообщил горожанин.



По словам местного жителя, сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность погибшего: «Они показывают фотографии частей тела человека с татуировками — это фрагменты конечностей. Части тела были найдены на берегу водоема в районе дома по ул. Суворова, 42. На месте сейчас следственная группа работает», — рассказал калининградец.