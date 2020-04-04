СК: установлена личность человека, чье расчлененное тело нашли в Московском районе

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СК: установлена личность человека, чье расчлененное тело нашли в Московском районе

Следственными комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по факту обнаружения на берегу водоёма в районе улицы Нансена в Калининграде фрагментов тела человека.Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы днем 4 апреля. По данным ведомства, на настоящий момент обнаружены фрагменты руки и другие части тела человека.

«Личность погибшего удалось установить — им оказался 49-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности калининградец», — уточнила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица его совершившего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Калининграде полицейские опрашивают жителей Московского района, в связи с тем, что неподалеку от их домов было найдено расчлененное тело человека.



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