Число жертв взрыва газа в жилом доме в Подмосковье выросло до трёх

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуево в Подмосковье увеличилось до трех человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. В результате инцидента пострадали девять человек.



В МЧС уточнили, что погибли две женщины и мужчина. Причиной взрыва стала газовая колонка на третьем этаже жилого дома на улице Гагарина. Второй подъезд обрушился третьего по пятый этаж. Всего повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены.

Жильцов соседних подъездов эвакуировали и разместили в соседней школе.