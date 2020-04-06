В Краснознаменске рецидивист убедил 17-летнего соседа помочь ему обокрасть дом

В Краснознаменске рецидивист убедил 17-летнего соседа помочь ему обокрасть дом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Краснознаменске полицейские привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который вовлек в кражу несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от калининградки, которая сообщила, что из принадлежащего ей дома был похищен телевизор и аудиоцентр. Женщина рассказала, что о краже узнала от соседей, которые позвонили ей и рассказали, что в её доме разбито окно.

Как выяснили стражи порядка, женщина собиралась переезжать в новое жилье и уже успела перевезти некоторые из своих вещей. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, подозреваемые проникли в дом и похитили телевизор и аудиоцентр.

Полицейские провели подомовой обход, опросили соседей и вскоре установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 59-летний местный житель и 17-летний подросток. Выяснилось, что мужчина уговорил несовершеннолетнего соседа помочь ему в краже, обещая поделиться добычей.

В ходе обыска у злоумышленников была изъята часть имущества. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Также мужчина привлечен к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

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