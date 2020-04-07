СК: передано в суд дело жителя области, убившего топором своего приятеля

Пенсионер из Гусевского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве приятеля и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 14 июля 2019 года обвиняемый распивал спиртное в своем доме по месту жительства с 61-летним приятелем. В процессе застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина, действуя умышленно, взял в соседней комнате топор и нанес им оппоненту не менее 17-ти ударов по голове и телу. От множественных травм мужчина умер на месте преступления. Обвиняемый пошел к соседям и сообщил о случившемся.

На стадии предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину в совершенных преступлениях. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что обвиняемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Источником заработка для него помимо пенсии была резьба по дереву. Погибший на протяжении нескольких лет проживал в его жилище за неимением своего. Со слов допрошенных по уголовному делу свидетелей, между мужчинами периодически происходили бытовые конфликты.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, как полагает следствие, в 2018 году обвиняемый возле мусорного контейнера в поселке по месту жительства нашел банку с бездымным порохом, относящимся к категории метательных взрывчатых веществ промышленного изготовления, массой 111 г, которую принес к себе домой и незаконно хранил в жилище до июня 2019 года в нарушение лицензионно-разрешительного порядка оборота оружия и боеприпасов, установленного действующим законодательством.