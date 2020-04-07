Житель области уговорил 12-летнего сына сожительницы украсть сумку с деньгами

В Багратионовске полицейские установили личность злоумышленника, который убедил несовершеннолетнего совершить кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

В полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что с территории строящегося объекта была похищена поясная сумка с деньгами.

Полицейские опросили строителей и выяснили, что к краже причастен ребенок. Граждане видели, как маленький мальчик убегал за территорию стройки с сумкой в руках. Инспекторы ПДН уточнили приметы ребенка, и вскоре его личность была установлена.

Выяснилось, что 12-летнего мальчика на кражу убедил пойти сожитель его матери. Подозреваемый заметил лежащую на стройплощадке барсетку и попросил подростка принести её. Впоследствии злоумышленник выкинул сумку, а деньги потратил.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.