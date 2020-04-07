В запертой изнутри калининградской квартире нашли тела двух мужчин

В запертой изнутри калининградской квартире нашли тела двух мужчин
Виталий Невар / Новый Калининград
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На ул. Маршала Новикова в Калининграде нашли тела двух мужчин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Днем 29 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по ул. Маршала Новикова тел двух мужчин в возрасте 66 и 55 лет.

«Тела погибших были обнаружены дочерью 66-летнего хозяина квартиры, которая была обеспокоена длительным отсутствием отца, не выходившего на связь, и пришла его проведать. Дверь квартиры была закрыта изнутри», — пояснили в пресс-службе.

Судя по обстановке в квартире, хозяин квартиры и его приятель распивали спиртное. По предварительным данным, смерть обоих мужчин наступила в результате отравления окисью углерода. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Окончательные выводы судебно-медицинская экспертиза сделает после получения заключения химических исследований.


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