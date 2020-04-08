СК: после пожара на предприятии из-за разбавки антисептика госпитализированы три женщины (фото)

В Нестеровском районе следователи регионального СКР выясняют обстоятельства получения ожогов сотрудницами растениеводческой фирмы при взрыве паров спирта. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Во вторник, 7 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение о получении множественных ожогов тремя сотрудницами одной из фирм, занимающихся сельскохозяйственным растениеводством в поселке Садовое. По предварительным данным, днем в бытовом помещении предприятия три сотрудницы, включая гендиректора, разбавляли концентрированное антисептическое средство. В какой-то момент из-за скопления паров антисептика в закрытом непроветриваемом помещении произошло возгорание.

Все три женщины 67-ми, 57-ми и 55-ти лет получили множественные ожоги лица и гиповолемический шок. Они госпитализированы в лечебное учреждение в областном центре.

«В настоящее время по материалу доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняются причины, по котором произошло возгорание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

Как ранее сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, под Гусевом в посёлке Ольховатка во вторник, 7 апреля, взорвался спирт во время приготовления антисептика, есть пострадавшие.