В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на предприятии

В минздраве области рассказали о состоянии трех женщин, которые пострадали в результате пожара на предприятии под Гусевом

«Три пациентки госпитализированы в областную больницу. Состояние двух оценивается медиками как тяжелое, третьей — средней степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, под Гусевом в посёлке Ольховатка во вторник, 7 апреля, взорвался спирт во время приготовления антисептика. По предварительным данным СК, днем в бытовом помещении предприятия три сотрудницы, включая гендиректора, разбавляли концентрированное антисептическое средство. В какой-то момент из-за скопления паров антисептика в закрытом непроветриваемом помещении произошло возгорание. Все три женщины 67-ми, 57-ми и 55-ти лет получили множественные ожоги лица и гиповолемический шок. Они госпитализированы в лечебное учреждение в областном центре.