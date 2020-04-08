УМВД: в Немане бухгалтер почти год переводила крупные суммы со счетов фирмы на свои

УМВД: в Немане бухгалтер почти год переводила крупные суммы со счетов фирмы на свои
Виталий Невар / Новый Калининград
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Следственными органами МО МВД России «Неманский» окончено расследование уголовного дела о растрате 600 тысяч рублей бухгалтером коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как было установлено в ходе следствия, 30-летняя женщина в течение 10 месяцев тайком переводила на свои счета и счета аффилированных с ней лиц крупные суммы денег. Злоумышленница имела доступ к денежным средствам предприятия посредством электронного ключа. Она умело прятала подозрительные денежные переводы среди множества платежей, проведением которых ей приходилось заниматься через систему интернет-банкинга.

Руководитель коммерческой организации заподозрил обман, когда ему позвонили из банка для подтверждения платежа, согласие на который он не давал. Оказалось, что в тот день бухгалтер не успела сама ответить на телефонный звонок и банковские служащие решили сверить денежный перевод с владельцем фирмы. Мужчина обратился в полицию.

Следователи изъяли финансовую документацию, провели компьютерные, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы, в результате чего была установлена точная сумма присвоенных денег. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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