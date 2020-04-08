Калининградец из-за чая избил сожителя чайником

В Калининграде завели дело против мужчины, избившего сожителя чайником. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел по месту жительства граждан. После совместного употребления алкоголя потерпевший приготовил себе чай, не угостив при этом друга. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватил с плиты чайник и нанес несколько ударов знакомому по голове.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в больницу. Медики расценили полученные повреждения как легкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.