В Москве загорелся дом престарелых, есть погибшие

В Москве загорелся дом престарелых, есть погибшие
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Москве вечером в среду, 8 апреля, произошел пожар в доме престарелых, сообщает ТАСС.

Загорелся дом престарелых «Третий Возраст» на 3-й Мякининской улице. По словам источника агентства, в здании было плотное задымление, люди просили о помощи из окон. На место были отправлены автобусы для временного размещения людей и десять машин скорой помощи.

По информации источников, пожарные спасли 18 человек. По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, пострадали более 10.

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