В Москве загорелся дом престарелых, есть погибшие

В Москве вечером в среду, 8 апреля, произошел пожар в доме престарелых, сообщает ТАСС.



Загорелся дом престарелых «Третий Возраст» на 3-й Мякининской улице. По словам источника агентства, в здании было плотное задымление, люди просили о помощи из окон. На место были отправлены автобусы для временного размещения людей и десять машин скорой помощи.

По информации источников, пожарные спасли 18 человек. По предварительным данным, при пожаре погибли два человека, пострадали более 10.