В Калининграде 28-летняя рецидивистка оставила без денег собственную бабушку

В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную обратилась 76-летняя местная жительница с сообщением о том, что с её банковской карты пропало более 50 000 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что неоднократно судимая по наркотическим статьям 28-летняя внучка заявительницы тайно перевела с карты родственницы деньги, которые впоследствии потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.