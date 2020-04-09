УМВД: «замаскированный» под дачника вор совершил серию краж в СНТ Калининграда

УМВД: «замаскированный» под дачника вор совершил серию краж в СНТ Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские задержали серийного вора, специализировавшегося на кражах из домиков в садовых обществах. В частности, 42-летний злоумышленник оказался причастен к хищению денег из строящегося дома на Вишневом проезде в СНТ «Ромашка». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили оперативники, злоумышленник специально приехал в садовое общество для совершения краж. Для маскировки, чтобы не выделяться из общей массы местных жителей, мужчина взял лопату и саженцы и делал вид, что направляется к себе на участок их высаживать. Вместо этого ранее судимый калининградец искал оставленные без присмотра вещи и незапертые садовые домики. В одном из них подозреваемый обнаружил оставленные вещи хозяина, а в кармане брошенной куртки – деньги в сумме 25 тысяч рублей.

Полицейские опросили очевидцев и по полученным приметам выяснили личность злоумышленника. Он был задержан. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Как установили сотрудники уголовного розыска, задержанный причастен еще не менее чем к 10 кражам, совершенным в различных районах Калининграда. По ходатайству следствия он взят под стражу в СИЗО. Расследование продолжается.

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