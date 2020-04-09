ГИБДД обнаружила в Зеленоградске угнанный 6 лет назад мопед

В Зеленоградске сотрудники ГИБДД остановили за нарушение правил дорожного движения 37-летнего водителя мопеда. Выяснилось, что транспорт в угоне, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
У водителя было при себе водительское удостоверение, но документы на технику. В ходе проверки полицейские установили, что скутер был похищен в 2014 году в Ленинградском районе областного центра. Мужчина и мототранспорт были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Проводится расследование.
За сутки инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 7 водителей мототранспорта.
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