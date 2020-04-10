В «Храброво» ожидавшие вылета моряки устроили драку из-за денег

В «Храброво» ожидавшие вылета моряки устроили драку из-за денег
Виталий Невар / Новый Калининград
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В калининградском аэропорту «Храброво» предотвращён грабёж денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

Установлено, что в зале вылета аэровокзального комплекса 53-летний житель Краснодарского края сидел за столом вместе со своим знакомым, 54-летним жителем г. Санкт-Петербурга, который открыто похитил из его кошелька деньги и скрылся. Потерпевший стал его догонять, и на выходе из аэропорта мужчины вступили в драку на глазах у сотрудников транспортной полиции. Стражи правопорядка незамедлительно прекратили конфликт и доставили обоих в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

Злоумышленником оказался коллега потрепевшего, работающий вместе с ним матросом на гражданских судах. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяты наличные денежные средства в сумме около 18 тыс. рублей. Ещё несколько купюр в сумме 5 тыс. рублей, сброшенных подозреваемым, были обнаружены в цветочных горшках в здании аэропорта.

В настоящее время следователем СО Западного ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

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