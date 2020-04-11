В Калининграде пропала 14-летняя девочка

В областном центре разыскивают 14-летнюю Диану М. Девочка ушла из дома на улице Вагоностроительной вечером в пятницу, 10 апреля, и не вернулась. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в соцсети «ВКонтакте».



На вид подростку 14-15 лет, рост — 160 см, волосы — чёрные, телосложение — плотное. Она была одета в чёрную укороченную куртку из кожзаменителя, чёрные лосины и розовые кроссовки.