В Калининграде в ДТП на ул. Карташева пострадали 25-летний мотоциклист и его подруга

В Калининграде в ДТП на ул. Карташева пострадали 25-летний мотоциклист и его подруга
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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Пострадавших в ДТП на ул. Карташева в Калининграде мотоциклиста и его подругу госпитализировали. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, происшествие случилось днем в субботу, 11 апреля.

По данным ведомства, 35-летний водитель за рулем автомобиля «Пежо» двигался по улице Карташева со стороны Балтийского шоссе. При повороте налево на прилегающую территорию, автомобилист не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу марки «Ямаха», под управлением 25-летнего водителя (не имеющего водительских прав для категории «А»). В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка мотоцикла были госпитализированы в медицинское учреждение.

Как ранее писал «Новый Калининград», очевидцы сообщали, что на улице Карташева в районе дома № 4 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. 



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