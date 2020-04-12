Очевидцы: на Моспроспекте сбили велосипедиста, поехавшего на красный свет

В Калининграде на Московском проспекте на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Как сообщают пользователи в паблике «Сообщество автомобилистов в Калининградской области», ДТП случилось днем в воскресенье, 12 апреля.
«На Московском проспекте напротив универсама, на пешеходном переходе сбили велосипедиста. Вроде живой», — написала Наталья Супрунчук.
По данным другой калининградки, в момент происшествия светофор работал на переходе работал. «Велосипедист поехал на красный», — отметила Ольга Смирнова.
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