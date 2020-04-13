На Балтийской косе возник пожар

На Балтийской косе зафиксировано возгорание травы. Ее стали тушить добровольцы, и местные пожарные, сообщалось в воскресенье, 12 апреля, на странице администрации Балтийска в Facebook.

Возгорание произошло накануне около 16 часов на 9 км косы. Огонь стала тушить добровольная пожарная команда косы, пожарные из Балтийска и Светлого, окружной ГО и ЧС. Глава администрации Сергей Мельников сообщал, что ожидается прибытие дополнительных сил МЧС из Калининграда.

Других подробностей в администрации пока не предоставили. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, всего за минувшие сутки пришлось ликвидировать 35 палов травы.