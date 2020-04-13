На Балтийской косе возник пожар

Все новости по теме: Пожары
На Балтийской косе возник пожар

На Балтийской косе зафиксировано возгорание травы. Ее стали тушить добровольцы, и местные пожарные, сообщалось в воскресенье, 12 апреля, на странице администрации Балтийска в Facebook.

Возгорание произошло накануне около 16 часов на 9 км косы. Огонь стала тушить добровольная пожарная команда косы, пожарные из Балтийска и Светлого, окружной ГО и ЧС. Глава администрации Сергей Мельников сообщал, что ожидается прибытие дополнительных сил МЧС из Калининграда.

Других подробностей в администрации пока не предоставили. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, всего за минувшие сутки пришлось ликвидировать 35 палов травы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter