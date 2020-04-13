Калининградец умер во время ночной рыбалки, тело нашел его друг

В Калининграде во время ночной рыбалки скончался 49-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Днем 12 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на берегу озера Пенькового в районе Большой Окружной в Калининграде тела 49-летнего калининградца.

По предварительным данным, накануне двое мужчин отправились на ночную рыбалку. Они выпивали, заснули, а утром приятель погибшего проснулся и обнаружил, что его друг мертв. Видимых признаков криминальной смерти на теле погибшего при осмотре не обнаружено. Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.