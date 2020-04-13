30 калининградцам грозят штрафы и за пьяную езду, и за нарушение самоизоляции

За минувшие выходные в регионе инспекторы ГИБДД задержали 30 нетрезвых водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 апреля, сообщили в отделе пропаганды ведомства.

За пьяную езду нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность. Водителям также грозит наказание за нарушение режима самоизоляции. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ их могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей.