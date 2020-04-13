30 калининградцам грозят штрафы и за пьяную езду, и за нарушение самоизоляции

За минувшие выходные в регионе инспекторы ГИБДД задержали 30 нетрезвых водителей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 апреля, сообщили в отделе пропаганды ведомства.
За пьяную езду нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность. Водителям также грозит наказание за нарушение режима самоизоляции. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ их могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей.
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В выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 30 нетрезвых водителей. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Нарушители будут привлекаться к ответственности не только за нетрезвое вождение, но и за нарушение режима самоизоляции. В случае необоснованного их нахождения на улице и за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, собранные в отношении правонарушителей материалы по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ, будут направляться для рассмотрения и принятия решения в районный суд. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Госавтоинспекция призывает: Оставайтесь дома! Не подвергайте риску себя и окружающих! #гибдд39#нетрезвыеводители#соблюдайпдд #оставайсядома
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