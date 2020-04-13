Житель области, пытавшийся дать взятку в 100 тысяч сотруднику ФСБ, попал под статью

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Черняховского района. Мужчина обвиняется в попытке дать взятку должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных отделом собственной безопасности УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, 14 августа 2019 года в Калининграде обвиняемый передал взятку в размере 100 тыс. рублей оперативному сотруднику УФСБ России по Калининградской области, спрятав деньги в пачку из-под сигарет. Взамен мужчина рассчитывал избежать привлечения к ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в Багратионовском районе. Сотрудник ФСБ от получения взятки отказался. Непосредственно после передачи денег обвиняемый был задержан в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен ряд криминалистических судебных экспертиз, иные следственные действия. Следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.