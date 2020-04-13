Против 19-летнего водителя, сбившего 11-летнюю девочку, возбудили дело

Против 19-летнего водителя, сбившего 11-летнюю девочку, возбудили дело
Виталий Невар / Новый Калининград
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Против 19-летнего калининградца, сбившего ребенка, возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 17 августа 2019 года на улице Шатурской в пос. Васильково. Юноша управлял «Фольксвагеном» и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода.

Ребенок получил тяжкие телесные повреждения, медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Против водителя завели дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Юноше грозит до двух лет лишения свободы.

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