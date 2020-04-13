В Калининградской области за неделю самоизоляции удвоилось число ДТП

В Калининградской области за неделю самоизоляции удвоилось число ДТП
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской области во время очередной недели самоизоляции резко выросло число автоаварий и нарушений ПДД. Об этом свидетельствует официальная статистика, публикуемая региональной ГИБДД.

По данным ведомства, 6 по 13 апреля в регионе произошло 109 аварии без пострадавших. Пострадали люди в 9 ДТП, 10 человек получили травмы, погиб — 1. При этом зафиксировано 16 тысяч 524 нарушений ПДД, среди которых 57 касались вождения в нетрезвом состоянии.

За период с 30 марта по 6 апреля число ДТП и нарушений было вдвое меньше. Тогда зафиксировали 52 аварии без пострадавших и 4 — с пострадавшими. Получили травмы 2 человека и столько же погибли. Было выявлено 9 тысяч 790 нарушений. Задержали 34 нетрезвых водителя.

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