В Калининграде наркополицейских подозревают в подбросе амфетамина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного линейного управления МВД РФ на транспорте подозреваются в подбросе амфетамина местному жителю. Об этом сообщает проект «Зона права» со ссылкой на адвоката Владислава Филатьева, представляющего интересы потерпевшего.

По данным следствия, в январе 2020 года в Калининграде неустановленные сотрудники ОКОН с целью улучшения показателей по службе обратились к знакомому. Оперативники попросили его найти человека, которому можно было бы подбросить «дурь», и тот согласился.



23 января, согласно материалам дела, оперативники подбросили 22-летнему мужчине амфетамин массой более 1 грамма, что относится к крупному размеру, а затем задержали его. После доставления в отдел полиции следователь МВД возбудил в отношении него уголовное дело за незаконное хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ).



В настоящее время в отношении наркополицейских возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).



Их сообщник также находится под уголовным преследованием по ст. 228.1 УК РФ. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники областного управления ФСБ.