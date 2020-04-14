В Калининграде полиция назначила служебную проверку из-за дела о подбросе наркотиков

Руководство Западного ЛУ МВД России на транспорте назначило служебную проверку и-за возбуждения уголовного дела по факту подброса наркополицейскими амфетамина. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.



В рамках оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО совместно с УФСБ России по Калининградской области возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время руководством Западного ЛУ МВД России на транспорте назначена проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а также понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства», — говорится в сообщении.



Двух неустановленных сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД РФ на транспорте подозревают в подбросе амфетамина местному жителю. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно материалам дела, оперативники подбросили 22-летнему мужчине амфетамин массой более 1 грамма, что относится к крупному размеру, а затем задержали его.