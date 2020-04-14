19-летнего калининградца подозревают в серии краж велосипедов

Оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, злоумышленник заходил в подъезды многоквартирных домов, откуда похищал велосипеды. В многоэтажках, оборудованных кодовым замком, злоумышленник звонил по домофону жильцам и представлялся соседом, забывшим ключи, после чего беспрепятственно проходил внутрь. На случай, если велосипед был пристегнут противоугонным тросом, мужчина имел при себе кусачки. По предварительным данным злоумышленник причастен не менее чем к 5 кражам имущества.

Полицейскими была получена оперативная информация, что один из жителей периодически ищет людей, желающих приобрести подержанные велосипеды по низкой цене. Оперативники установили наблюдение за подозреваемым и задержали его в момент совершения им очередной кражи.

В отношении злоумышленника следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности.