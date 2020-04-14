19-летнего калининградца подозревают в серии краж велосипедов

19-летнего калининградца подозревают в серии краж велосипедов
Виталий Невар / Новый Калининград

Оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в серии краж велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, злоумышленник заходил в подъезды многоквартирных домов, откуда похищал велосипеды. В многоэтажках, оборудованных кодовым замком, злоумышленник звонил по домофону жильцам и представлялся соседом, забывшим ключи, после чего беспрепятственно проходил внутрь. На случай, если велосипед был пристегнут противоугонным тросом, мужчина имел при себе кусачки. По предварительным данным злоумышленник причастен не менее чем к 5 кражам имущества.

Полицейскими была получена оперативная информация, что один из жителей периодически ищет людей, желающих приобрести подержанные велосипеды по низкой цене. Оперативники установили наблюдение за подозреваемым и задержали его в момент совершения им очередной кражи.

В отношении злоумышленника следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все эпизоды его преступной деятельности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter