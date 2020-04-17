Под Озёрском «Ауди» въехала в дерево: пострадали двое взрослых и 9-летний ребёнок

Ночью в четверг, 16 апреля, на автодороге Калининград — Знаменск — Озёрск произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



В 1:10 на 98-м километре дороги водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением на правостороннем закруглении. В результате машина съехала в кювет, после чего врезалась в придорожное дерево.

Находившийся за рулём 37-летний мужчина и двое пассажиров, в том числе девятилетний ребёнок, получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

«По внешним признакам нарушитель и 34-летний пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель „Ауди“ ранее дважды привлекался за нетрезвое вождение и на момент совершения ДТП был лишён права управления транспортными средствами», — отметили в полиции.