Водитель врезавшегося в столб авто уснул за рулем, авария попала на камеры (видео)

В результате аварии, случившейся утром в пятницу на ул. Нарвской в областном центре, пострадала 25-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 17 марта, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
Авария произошла около 7.20 в пятницу. Со стороны Советского проспекта ехал «Фольксваген» под управлением 21-летнего водителя. По предварительной информации, молодой человек уснул за рулем, автомобиль потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в столб. В результате ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка авто, женщина госпитализирована.
Видео региональной ГИБДД
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